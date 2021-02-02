ضبط 5 أطنان ملح فاسد في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك، داخل مصنع بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نصحى وكيل مباحث التموين ضبط 5 أطنان ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.