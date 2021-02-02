غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، حملات على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية في المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.