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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصانع السكر تستعد لاستقبال البنجر منتصف الشهر الجاري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:27 م
وزارة التموين
وزارة التموين
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بدءا من منتصف شهر فبراير الجاري، سيتم استقبال شركات السكر محصول البنجر من المزارعين وفقا لخطة كل شركة والأسعار التشجيعية والحوافز وغيرها من المميزات لزيادة معدلات التوريد لإنتاج السكر من خلال 8 شركات.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي معدلات الاستهلاك من السكر سنويا محليا تبلغ نحو 3 ملايين و200 ألف طن، والفجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج المحلي يبلغ نحو 500 ألف طن، وسنصل خلال عام 2022 إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%.

وكشف كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه من المتوقع خلال الموسم الحالي زيادة الإنتاج من السكر من البنجر خلال هذا الموسم بعد تشغيل شركتي "الشرقية نوران: للسكر وشركة القناة للسكر في ملوي بمحافظة المنيا، لتصل نحو مليون و700 ألف طن، الأمر الذي يرفع معدلات الإنتاجية للسكر ويحقق اكتفاءا ذاتيا بنسبة 85% إلى 90%.

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