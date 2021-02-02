برلماني يسأل وزير الأوقاف عن عدم ضم 3 ألاف إمام لصندوق المعاشات

أشاد الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب، بقرار وزير الأوقاف بغلق المساجد في بداية أزمة كورونا، قائلا: "أحييك على هذا القرار رغم أن البعض أراد استغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا".وتابع قائلا لوزير الأوقاف: "دعني أداعب أوتار قلبك وألامسها، رحمة بالرعاة شبابهم وشيوخهم متسائلين ألا يستحقون رعاية صحية كريمة؟".وأضاف: "والله ما يقهر الرجال إلا المرض، ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذي تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات، وأن يكون على رأسه من يخاف الله والمرضى".وتساءل النائب أحمد الشيشني: "لماذا لم يتم ضم الأئمة الجدد وعددهم 3 آلاف لصندوق المعاشات"؟، مضيفا: "إحنا في زمن صعب وإعلام مضلل بينشر الفتن فهل من المقبول أن تكون مكافأة الخطبة 75 جنيها"؟!.وتابع قائلا: "يوجد 600 جنيه حافز تحسين للأئمة من 2011، وإلى الآن لم يحصلوا عليه"، وطالب الشيشيني بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر الشريف، لتعليم أولادنا القرآن الكريم.جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه وزير الأوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.