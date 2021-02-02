«الإحصاء»: 216 مكتبًا لرعاية المعاقين.. معظمها بالقاهرة والشرقية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 216 مكتبًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تقدم خدماتها لـ70.6 ألف شخص، يتركز العدد الأكبر منهم بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا.وأوضح الجهاز، في بيان، أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مكاتب التأهيل بنحو 23 مكتبًا ترعى 9385 معاقًا، يليها الشرقية بـ14 مكتبًا ترعى 4344، أسيوط 12 مكتبًا لرعاية 3064 معاقًا، الدقهلية 11 لرعاية 2778 معاقًا، الجيزة 11 مكتبًا لرعاية 6830، سوهاج 11 مكتبًا لرعاية 2313.ويبلغ عدد مكاتب التأهيل بالاسكندرية 8 مكاتب تقدم خدماتها لعدد 7452 معاقًا، القليوبية 9 مكاتب تقدم خدماتها لـ5470 معاقًا، الغربية 9 مكاتب تخدم 3409، المنوفية 9 مكاتب تخدم 3224، قنا 9 مكاتب تخدم 2123.