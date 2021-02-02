رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 216 مكتبًا لرعاية المعاقين.. معظمها بالقاهرة والشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:05 م
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 216 مكتبًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تقدم خدماتها لـ70.6 ألف شخص، يتركز العدد الأكبر منهم بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مكاتب التأهيل بنحو 23 مكتبًا ترعى 9385 معاقًا، يليها الشرقية بـ14 مكتبًا ترعى 4344، أسيوط 12 مكتبًا لرعاية 3064 معاقًا، الدقهلية 11 لرعاية 2778 معاقًا، الجيزة 11 مكتبًا لرعاية 6830، سوهاج 11 مكتبًا لرعاية 2313.

ويبلغ عدد مكاتب التأهيل بالاسكندرية 8 مكاتب تقدم خدماتها لعدد 7452 معاقًا، القليوبية 9 مكاتب تقدم خدماتها لـ5470 معاقًا، الغربية 9 مكاتب تخدم 3409، المنوفية 9 مكاتب تخدم 3224، قنا 9 مكاتب تخدم 2123.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خلال اجتماعه اليوم.. «الوزراء» يوافق على 4 قرارات تخص 3 محافظات

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

وزيرة الصحة تستعرض موقف توفير لقاح كورونا وعلاج المصابين

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

رئيس البرلمان العربي يدعو المؤسسات إلى مساندة المرأة في مواجهة «كورونا»

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»