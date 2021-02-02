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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن دولة كوسوفو المطبع الجديد مع إسرائيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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دشنت إسرائيل وكوسوفو، العلاقات الدبلوماسية بينهما وفق اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، يشمل تعهد الأخيرة ذات الأغلبية المسلمة بفتح سفارة لها في القدس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، خلال حفل افتراضي أقيم عبر تطبيق «زوم»، إن «العلاقات الجديدة تاريخية وتعكس تغيرا في المنطقة، وفي علاقات العالمين العربي والإسلامي مع إسرائيل».

وما إن أُعلن الاتفاق حتى تصدرت إسرائيل قائمة الأكثر بحثا على «جوجل».

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن دولة كوسوفو.

- هي دولة مستقلة في منطقة البلقان في أوروبا، ورغم اعتراف الولايات المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي باستقلالها عن صربيا في عام 2008، إلا أن روسيا وصربيا لم يعترفا بهذا الأمر.

- ليس لكوسوفو دين رسمي، كما أن أكثر من تسعة أعشار الناس، بما في ذلك معظم الألبان مسلم.

- ورغم وجود عدد من المسلمين بها إلا أن الدين بها هو اسمي فقط؛ حيث يصفها زوارها بـ«جنة المثليين».

- تعتبر كوسوفو هى أفقر مناطق البلقان نموًا.

- يصل عدد سكان كوسوفو حسب تقديرات تعداد السكان لعام 2011 إلى حوالي 1.734 مليونًا، أي أن الكثافة السكانية في كوسوفو تصل إلى حوالي 159 نسمة لكل كيلومتر مربع.

- كانت كوسوفو جزءا من الدولة العثمانية طوال خمسة قرون منذ أن فتحها السلطان العثماني مراد الأول عام 1389.

- بعد حرب البلقان الأولى عام 1912 تقاسمت مملكتي صربيا والجبل الأسود أراضي كوسوفو.

- أثناء الحرب العالمية الثانية احتلت يوغسلافيا وضُم إقليم كوسوفو إلى ألبانيا التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي.

- عانى اقتصاد كوسوفو كثيرًا في التسعينيات من القرن الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية والحروب اليوغوسلافية وطرد الصرب للموظفين الكوسوفين والعقوبات الدولية على صربيا.

- بعد عام 1999، ازدهر الاقتصاد الكوسوفي نتيجة لإعادة الإعمار ما بعد الحرب وبفضل المساعدات الخارجية أيضًا.

- في 2003-2011، على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية، والأزمة العالمية عام 2009 وأزمة منطقة اليورو، ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 5% سنويًا، وانخفاض التضخم.








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