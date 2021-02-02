الانتهاء من صرف معاشات 2.4 مليون مواطن بالشريحة الأولى اليوم

تنتهي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، من صرف معاشات شهر فبراير للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن.وأكدت الهيئة، في بيان، أنه سيتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.وبدأت هيئة التأمين الاجتماعي، أمس الإثنين، صرف معاشات شهر فبراير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، من خلال 18 ألف فرع على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.