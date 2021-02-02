رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا دافيد معلنًا عن رقمه الشخصي: سأساعد كل من يتصل بي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:11 م
الأنبا ديفيد
الأنبا ديفيد
جرجس صفوت
طباعة
قام الأنبا ديفيد، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ولاية نيويورك، بالولايات المُتحدة الأمريكية، بالإعلان عن هاتفه الشخصي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلنًا عن تطوعه بمساعدة كل من هو بحاجة للمساعدة.

وقال الأنبا دافيد: «إلى أحبائي، سلام لكم ونعمة، أريد أن أطمئن على أحوالكم جميعًا، وأسعد بمساعدة كل من سيتصل بي، وهو في حاجة إلى أي نوع من أنواع المساعدة».

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

وزيرة الصحة تستعرض موقف توفير لقاح كورونا وعلاج المصابين

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

السيسى يبحث تطورات «سد النهضة» مع رئيس الكونغو

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

رئيس البرلمان العربي يدعو المؤسسات إلى مساندة المرأة في مواجهة «كورونا»

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»