الأنبا دافيد معلنًا عن رقمه الشخصي: سأساعد كل من يتصل بي

قام الأنبا ديفيد، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ولاية نيويورك، بالولايات المُتحدة الأمريكية، بالإعلان عن هاتفه الشخصي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلنًا عن تطوعه بمساعدة كل من هو بحاجة للمساعدة.وقال الأنبا دافيد: «إلى أحبائي، سلام لكم ونعمة، أريد أن أطمئن على أحوالكم جميعًا، وأسعد بمساعدة كل من سيتصل بي، وهو في حاجة إلى أي نوع من أنواع المساعدة».