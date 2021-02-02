جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرًا بكافة المشروعات البحثية التى تقدم نتائجها حلولًا واقعية وخلاقة للمشكلات الزراعية والصناعية والهندسية والتكنولوجية التى تواجه المجتمع.وأضاف أن ذلك يأتى من خلال تشجيع أصحاب تلك المشروعات البحثية على مواصلة إنتاجهم البحثي والعلمي القائم على الإبداع والابتكار للوصول إلى المستوى التطبيقي والإنتاجي وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع عجلة التنمية فى المجالات التكنولوجية والصناعية بوجه عام.وأشار أن وحدة نقل التكنولوجية المتكاملة بالجامعة قد أخذت على عاتقها القيام بهذا الدور من خلال ربط النظرية بالتطبيق من خلال رعايتها ودعمها للعديد من المشروعات الشبابية المختلفة وتنفيذها واقعيًا.جاء ذلك تعقيبًا على التقرير المقدم له من الدكتور احمد عبدالمالك الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ومدير الوحدة والذى يفيد بقيام الوحدة بتطوير وتحويل الأفكار النظرية الخاصة بآلة حقن البذور المسجلة كبراءة اختراع في أكاديمية البحث العلمي وذلك بالتعاون مع المهندس الزراعي محمود أحمد صاحب الفكرة إلى نموذج عملي بسيط واقتصادي سهل اقتناؤه واستخدامه من قِبل المزارعين، وذلك لتقليل المجهود والوقت اللازم في عملية الزراعة.وكشف أن الوحدة تسعى دومًا إلى مواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجلات نظرا للاتجاه السائد نحو ميكنة العملية الزراعية لتعظيم الاستفادة والمردود المرجو في المجال الزراعي للمساهمة في تنفيذ الخطط الذكية من الدولة في رفع مستوى العملية الزراعية وتنميتها، مشيرًا ان آله حقن البذور تم تنفيذها بالكامل بالوحدة وتم اختبارها واثبات عملها بكفاءة عالية من خلال خزان يوضع به الحبوب وبواسطة حركة ميكانيكية معينة يتم انزال الحبوب بالقدر المطلوب إلى التربة.وحول تفاصيل فكرة المشروع فقد أكد المهندس محمود أحمد انها تقوم على توزيع البذور بشكل متناسق على بعد مناسب داخل الأرض بطريقة سريعة مما يحقق وصول البذور الى المكان الملائم للانبات وبالتالى لن تجرف خلال عملية الري، فضلًا عن دور الآلة فى تسريع عملية البذر مع ضمان الكفاءة مما يوفر وقت الفلاح ويحقق زيادة الإنتاجية، كما وجه شكره لإدارة الجامعة وإلى كافة كوادر وحدة نقل التكنولوجيا الذين لم يألون جهدًا فى دعمه طوال عملية تنفيذ الفكرة حتى خروجها إلى الواقع التطبيقى.