ضبط 24 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز، لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.وأسفرت الحملة عن ضبط 24 مخبزا بمراكز دمنهور والمحمودية وحوش عيسى، وذلك لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وكذلك لتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.