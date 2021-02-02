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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزويد 80 وحدة بيطرية بالشرقية بمعدات التلقيح الاصطناعي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:12 م
الدكتور بركات محمد
الدكتور بركات محمد
سارة الوردانى
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قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتسليم معدات التلقيح الاصطناعي لعدد ٨٠ وحدة بيطرية ليصبح عدد الوحدات البيطرية التى تجرى عمليات التلقيح الاصطناعي ١١٣ وحدة، وذلك للتحسين الوراثى للسلالات المصرية من الأبقار والجاموس بغرض زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان للوصول إلى ااإكتفاء الذاتي من احتياجاتنا من اللحوم والألبان وتقليل الإستيراد، ويأتى ذلك بالتوازى مع مشروع البتلو وتربية الإناث الحلاب وتطوير مراكز تجميع الالبان والتأمين على الثروة الحيوانية

و أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن ذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية بالتلقيح الإصطناعي وذلك بتهجينها بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية فى إنتاج الألبان واللحوم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي وكذلك تنظيم ندوات إرشادية لتوعية مربي الحيوان بأهمية التلقيح الإصطناعي والعائد الإقتصادي ودوره فى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.

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