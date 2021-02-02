نائب محافظ القاهرة يتفقد مبنى حي شبرا لمتابعة سير العمل

واصل الدكتور حسام الدين فوزي جولاته بالأحياء لمتابعة سير العمل بالمنشآت الحكومية واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية بتفقد مبنى وإدارات حى الشرابية وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وخلال الجولة أكد الدكتور حسام الدين فوزي على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة سير العمل بالمنشآت الحكومية والتأكد من إتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا.