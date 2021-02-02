رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:16 م
بى ان
بى ان
طباعة
يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي عن كيفية ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021، حيث ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين وعشاق الكرة، لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

وتوفر "الدستور" لعشاق كرة القدم ومتابعي النادي الأهلي، كيفية ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، حتى يتمكن متابعو كرة القدم من مشاهدة المباراة في المنزل، بعد أن قررت الحكومة المصرية مؤخرًا غلق الكافيهات ومنعت الازدحام والتكدس في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان سبب تلك القرارات حتى يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والاحترازية بعد أن عادت إصابات كورونا في الارتفاع من جديد.

وتوفر «الدستور» لقراءها كيفية ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب أفقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الاستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.

وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.

موعد مباراة الأهلى والدحيل القطري

ويفتتح مونديال العالم للأندية بمباراة النادي الأهلي ونادي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، يوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير الجاري 2021، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN Sports HD على نايل سات، يومًا بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.

قد يهمك أيضا:

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خلال اجتماعه اليوم.. «الوزراء» يوافق على 4 قرارات تخص 3 محافظات

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزيرة الصحة تستعرض موقف توفير لقاح كورونا وعلاج المصابين

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

رئيس البرلمان العربي يدعو المؤسسات إلى مساندة المرأة في مواجهة «كورونا»

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»