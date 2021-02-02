معارض تركي: الأحزاب تتحرك للإطاحة بأردوغان.. وتغيير الدستور وسيلته للبقاء

قال المعارض التركي بركات قار، إن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديل الدستور غير قانونية، لأن التعديل لابد أن يكون عن طريق التصويت من قبل البرلمان، كما يتطلب تصويت 400 نائب من أصل 600 بالبرلمان.وأضاف قار في تصريح لـ"الدستور": رغبة أردوغان في تعديل الدستور تأتي لعدة أسباب من بينهما الهروب من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه الدولة التركية، حيث فشل في إصلاح الاقتصاد رغم تصريحاته المستمرة بأن هناك محاولات إصلاحية.وتابع: أردوغان لم يعد أمامه أي اختيارات لذا يلجأ إلى سياسة استخدام العصا ضد المعارضين، مؤكدا أن المشهد السياسي في تركيا ينذر بحدوث انتخابات مبكرة، وهناك تحرك بين الأحزاب المعارضة نحو هذا الاتجاه للإطاحة بأردوغان.وتابع: أغلب الإحصاءات واستطلاعات الرأي تشير إلى أن أردوغان لا يستطع النجاح إذا خاض تجربة الانتخابات الرئاسية، ولهذا لجأ إلى تغيير الدستور وتحديدا المواد الانتخابية والأحزاب السياسية.واختتم: أردوغان يبحث عن تعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح مرة ثالثة للانتخابات الرئاسية لأن الدستور التركي الحالي لا يسمح له بالترشح مرة ثالثة.