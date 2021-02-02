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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظف ينتحل صفة ضابط للتهرب من التفتيش بالسلام.. تجديد حبس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:10 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس موظف انتحل صفة ضابط شرطة وعثر بحوزته على مواد مخدرة وسلاح نارى غير مرخص، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و أقر المتهم بانتحال صفة ضابط بالسلام، بأنه لجأ إلى هذه الحيلة ليتهرب من التفتيش بالكمين الأمني الذى تمكن من ضبطه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بغرض التعاطي وسلاحا ناريا غير مرخص.

ترجع الواقعة إلى قيام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات دون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (سلاح ناري دون ترخيص، و200 جرام من مخدر الحشيش".

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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