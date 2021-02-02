مطران أخميم: لحن «الليلويا الفرايحي» يحفظ بحسب «نوتة سميث»

قال الأنبا بسادة مطران اخميم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إنه على شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومرتليها، حفظ لحن "الليلويا التوزيع الفرايحي"، بحسب ما ورد في نوتة "نيولاند سميث".وأضاف الأنبا بسادة، في تصريحات له، أن ما ورد بالنوتة، جاء بناء على تسلم المرتل القبطي الأرثوذكسي "ميخائيل البتانوني"، موضحا أن اللحن المُستلم من "المعلم توفيق" يُحفظ كتراث بالكنيسة القبطية ليس إلا.