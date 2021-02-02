بنك أبوظبي الأول يسوق سندات مقومة بالجنيه الإسترليني

أفادت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن بنك أبوظبي الأول أعطي سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 115 نقطة، أساس فوق معدل الفائدة على السندات البريطانية لسندات مقومة بالجنيه الإسترليني مستحقة في ديسمبر 2025.ويرتب باركليز وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وتي.دي سيكيوريتيز الصفقة التي ستكون بالحجم القياسي، ومن المقرر إغلاقها في وقت لاحق اليوم.