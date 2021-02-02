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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد تطويرات المنيل بمصر القديمة (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:59 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتفقد ميادين منطقة المنيل اليوم لمتابعة الأعمال النهائية ووضع اللمسات الجمالية للأعمال الجارية من تطوير ورفع كفاءة وتشجير.

وخلال مرورها تابعت تلافى الملاحظات التى تم توجيهها بوضع اللمسات الجمالية والنهائية قبل الافتتاح المزمع إقامته قريبا.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن خطة التطوير الجارية بشارع المنيل تشمل المنطقة من ميدان الروضه حتي ميدان السرايا وميدان القيروان وحديقة الهامى حسين.

وقامت بالمرور لمتابعة ماتم تنفيذه من أعمال والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة الأرصفة يمين وشمال الطريق وزراعة الجزيره الوسطي بطول شارع المنيل بالاضافة إلى تطوير ميادين السرايا والباشا والروضة.

وتابعت نائب المحافظ ماتم من أعمال رفع كفاءة الانارة والتى تم تنفيذها بنسبة 100%وقد شملت تغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع، بالاضافة إلى تقليم الاشجار بطول الشارع وزيادة المساحة الخضراء ليتمتع المواطن بشوارع ذات شكل مميز متحضر وراقى به لمسات جمالية ومساحات خضراء ومليئ ايضا بالزهور والاشجار ومضيئ ليلا حتى.

ووجهت خلال الجولة التفقدية بالميادين التى تم تطويرها بمتابعة الأعمال الجارية بميدان الباشا وبضرورة زيادة المزروعات والنجيلة بالميدان ووضع الرخام ودهان الاسوار الحديدية المحيطة إلى جانب ضرورة تطوير النافوررة به وتشغيلها ورفع كفاءته بنفس مستوى باقى الميادين وبنفس التصميمات واستكمال اعمال تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا

كما أكدت ايضا على ضرورة رفع اى إشغالات او مخلفات بالميادين التى تم تطويرها وبمنطقة المنيل بأكملها وتكثيف الحملات ومتابعة صيانة الانارة بشكل دورى وسرعة استكمال تركيب الليد الخاص بتزيين اعمدة الانارة

واضافت نائب المحافظ انه تم تنفيذ اعمال التطوير والتى تم الانتهاء منها فى وقت سابق، خلال الايام القليلة الماضية والتى تمت تحت اشراف مباشر منها وبمجهودات مكثفة من حى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته رئيس حى مصرالقديمة وايضا بأشراف ومتابعة مجموعة عمل من المنطقة الجنوبية وعلى رأسها العميد ماجد فوزى ومتابعة مشروعات المنطقة الجنوبية الإدارات المعنية والتنفيذية وقد شملت أعمال رصف لشارع المنيل الرئيسى وتبليط الأرصفه واعمال التشجير للجزيرة الوسطى وعمل احواض الزهور
وتطوير الجزيرة الوسطى وزراعتها لتكون ممشى حضارى ذو مظهر راقى.

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