مؤرخ ينشر طقم ميداليات باباوات الكنيسة الصادر عن «صك العملات» (صور)

نشر المؤرخ القبطي مينا فرج، صور أطقم ميداليات بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والتي أصدرتها مصلحة سك العملة المصرية حديثا.وقال المؤرخ عبر صفحة الأرشيف القبطي، أن مصلحة سك العملة المصرية أصدرت حديثا طقم ميداليات بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والاصدار عبارة عن طقم مكون من ثلاث ميداليات داخل علبة من القطيفة الحمراء لثلاثة بطاركة كالتالي:-1- الميدالية الأولى: تذكار مرور 50 عام (اليوبيل الذهبي) ىلنياحة القديس البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 116، وتحمل من الأمام وجه قداسته ومن الخلف مجسم الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.2- الميدالية الثانية: تذكار مرور 50 عام علي تجليس مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117، وتحمل الميدالية مجسما لقداسته، ومن الخلف مجسم مبني المقر البابوي بمناسبة مرور 60 عام علي تأسيسه.3- الميدالية الثالثة: تحمل مجسم صورة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 118، وفي الخلف مجسم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف "فرج":"قامت مصلحة سك العملة المصرية بهذا الإصدار مشكورة، مشاركة منها ومن الدولة باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بعدة مناسبات كبيرة هذا العام، ووزن كل ميدالية من 132 جرام، وقطرها 61 مم، ووسمك 5 مم".وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق علي اصدار 300 اصدار فقط حاليا، على أن يزيد عدد سك هذه الميداليات بحد اقصي 1000 طقم حسب احتياجات السوق والطلبات في خلال هذا العام، والميداليات جميعا تم الاتفاق بأن تكون أسماء البطاركة بالقبطية ومن الخلف تحمل كل ميدالية آية أو كلمة مأثورة لكل من قداستهم، والميداليات من معدن النيكل الأبيض بطلاء كثيف من الفضة عيار 800.