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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البدوي لـ«الكونجرس»: مصر ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:57 م
مجدى البدوي
مجدى البدوي
دعاء جابر
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أعلن مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، رفضه التدخل الأجنبي في شئون مصر تحت زعم مراقبة حقوق الإنسان، معتبرا أن فكرة التدخل في شئون الغير ضد حقوق الإنسان.

وقال البدوي، إن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر، مؤكدا على أن المزاعم التي يسعى الكونجرس الأمريكي الترويج لها خلال هذه الأيام، من أجل فرض الوصاية على مصر هي مزاعم واهية، وليست صحيحة.

وأضاف البدوي، أن الملايين من عمال مصر تعلموا الدرس جيدا من تلك الأفكار التي سمموا بها عقول الشباب في عام 2011 وما قبلها، وبالتحديد في حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، بإسم حقوق الإنسان، وكانت النتيجة تخريب وتفجير الدول العربية من الداخل.

وفي النهاية طالب البدوي، أعضاء الكونجرس الأمريكي بالاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان داخل المجتمع الأمريكي، قبل أن يدافعوا عن هذه الحقوق في بلدان أخرى، مؤكدا أن هناك الكثير من الأدلة والبراهين على انتهاك حقوق الإنسان في المجتمع الأمريكي.

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