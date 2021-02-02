جامعة قناة السويس تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعي

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعى فى القريب العاجل بمقرها بالجامعة القديمة وذلك فى ظل حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء، وأضاف الدكتور أحمد زكى أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليه العلاج الطبيعى اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة للتجهيز ووضع الخطوط العريضة للانتهاء من كافة التجهيزات تمهيدا لافتتاحها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية لتصبح إحدى مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.وفى سياق متصل قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل مبنى طب الأسنان القديم بالجامعة القديمة، والذى خُصص لكلية العلاج الطبيعى للوقوف على أخر الاستعدادات لافتتاح المبنى بعد إعادة التأهيل الخاصة بالمبنى المكون من ثلاث طوابق حيث تم تخصيص صالة كبرى للأجهزة الطبية لتدريب الطلاب والعمل على رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب.رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى جولته الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية المهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية والمهندس عادل البير مدير إدارة تصميم المشروعات بالإدارة الهندسية.