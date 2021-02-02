في حوزتهما كل أنواع المخدرات.. ضبط أخطر «ديلرين» في سوهاج

أمر المستشار محمود نصار مدير نيابة مركز سوهاج، بحبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائهما المتعاطين.وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.واعترف المتهمان أمام محمد منتصر وكيل نيابة مركز سوهاج بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما المتعاطين.وقد تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات من ضبط المتهمان 1( حسين.م.ح ) ٢٦ سنه عاطل ومقيم العمره مركز سوهاج و2( الورداني. م.ا) ٢٨ سنه عاطل يقومان بالاتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائهم المتعاطين بدائرة مركز سوهاج وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.وشملت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمان على عدد "١" برطمان وعدد "٥" تذكرة بها مخدر الشابو تزن حوالي ربع كيلو "٢٥٠" جرام تقريبًا وعدد "١" برطمان به كمية لمادة الهيروين المخدر وعدد "٩٢" لفافة قصديرية لمادة الهيروين المخدر يزنوا جميعا حوالي "١.٢٥٠ جرام " كيلو وربع جرام تقريبًا وعدد "١" برطمان به سائل لمادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات والمستخدمة في تصنيع مخدر الشابو يزن حوالي "١٠٠مم" تقريبًا وعدد "طربة ونصف" لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي "٣٠٠" جرام تقريبا وبندقية الية عيار ٧.٦٢ × ٣٩ والخزينة الخاصة بها وعدد "٢" طلقة من ذات العيار وعدد "١" ميزان حساس وسلاح أبيض "خنجر" وعدد "١" كنشة حديدية (شيشة بلدي) لتعاطي مخدر الحشيش وعدد "٢" هاتف محمول وعدد "٤" هتاتف محمول وعدد "٧" خواتم يد فضة وعدد "٣" ساعة يد من متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم ومبلغ مالى "٢٥٠٥" جنيه.كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج بقيام المدعو "ح. م. ح" ٢٦ سنه عاطل والمدعو "ا. م. ا" ويقيمان في العمرة مركز سوهاج .وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد أحمد سلام وكيل قسم مكافحة المخدرات والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج وبرئاسة العقيد احمد ضاحى مفتش مباحث مركز سوهاج وتم ضبط المتهمان بحوزتهما المضبوطات السابق ذكرها.وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والتعاطى والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره والميزان الحساس لوزن وتجزئة المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال على عملائهم المتعاطين.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٤٨ اداري لسنة ٢٠٢١ مركز شرطة سوهاج.