جامعة القناة تكشف ضوابط عمل المشرفين والمراقبين بلجان الامتحان

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة اتباع ضوابط حسن سير الامتحانات لضمان توفير كل السبل التى تسهم فى الارتقاء بأداء الطلاب وشدد على أن كل طالب يرتكب أعمال غش أو شروع فى الغش يتم التحقيق معه وتطبيق الإجراءات التى تنظمها الجامعة وقانون تنظيم الجامعات، مع التأكيد على ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبه والمشرفين والمراقبين والملاحظين فيما لا يقل عن ٣٠ دقيقة قبل بدء الامتحان وعدم السماح باصطحاب اية مذكرات او مراجع او هاتف محمول ويراعى التأكد من شخصية الطالب من خلال البطاقة الجامعية.وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم أنه يجب مراعاة توفير الهدوء داخل اللجان وتشديد الرقابه داخل اللجان لمنع الغش ومتابعة تنفيذ ضوابط حسن الامتحانات.وأشار الدكتور محمد شقيدف إلى اتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء المراقبين وأعضاء هيئة التدريس الكمامة والقفاز، ومراعاة عدم تدافع الطلاب عند الانصراف والحرص عل تباعد الطلاب والسادة المراقبين لمسافة لا تقل عن متر ونصف لضمان سير العملية الامتحانية.