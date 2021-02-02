شعبية بايدن تتراجع 2% مقارنة بأيامه الأولى بالبيت الأبيض

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة هاريس إكس بالتعاون مع صحيفة ذا هيل الأمريكية، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بمقدار نقطتين مئويتين منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض وتوليه سدة الحكم.وأفاد استطلاع الرأي - الذي أجري يومي 28 و29 من شهر يناير الماضي - بانخفاض نسبة تأييد الناخبين لأداء بايدن كرئيس للولايات المتحدة إلى 61 % بتراجع قدره نقطتين عن استطلاع سابق تم إجراؤه يومي 21 و22 يناير.وأشار الاستطلاع إلى انخفاض نسبة تأييد الناخبين الجمهوريين لبايدن بمقدار 6 نقاط مئوية منذ الاستطلاع الأخير، حيث انخفضت من 30 % إلى 24 %.. في حين لا تزال نسبة دعم بايدن بين الديمقراطيين ثابتة عند 94 %.ونقلت الصحيفة عن 64 % من المستطلعين المستقلين، قولهم إنهم يوافقون على أداء بايدن في البيت الأبيض، مما يسجل ارتفاعًا من 62 % في استطلاع 21-22 يناير.