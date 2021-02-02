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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الشرقية» تزيل 52 حالة تعدي على الأرض الزراعية الشهر الماضي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:49 م
حالة تعدي
حالة تعدي
سارة الوردانى
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أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال شهر يناير2021، قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية، وتمكنت من إزالة 52 حالة تعدي واقعة على مساحة ( فدان و23 قيراط و5 أسهم) أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة على مساحة 3 قيراط و22 سهم، وإزالة حالتي تعدي بمركز ومدينة منيا القمح علي مساحة قيراط و2سهم، وإزالة 7 حالات تعدي بمركز بلبيس علي مساحة 2 قيراط، وإزالة 10حالات تعدي بمركز أبو حماد علي مساحة 14 قيراط و14سهم، وإزالة 7 حالات حالة تعدي بمركز ومدينة ديرب نجم علي مساحة قيراط و23 سهم.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة حالتي تعدي بمركز ومدينة أبو كبير علي مساحة 3 قيراط و1 سهم، وإزالة 5 حالات تعدي بمركز ومدينة فاقوس علي مساحة 2 قيراط، وإزالة 6 حالات تعدي بمركز ومدينة الحسينية علي مساحة 12 قيراط و6 أ سهم، وإزالة 6 حالات تعدي بمدينة الصالحية علي مساحة 4 قيراط و14 سهم، وإزالة حالة تعدي بمدينة القرين علي مساحة 16 سهم.

ليصل إجمالي الحالات التي إزالتها 52 حاله تعدي واقعة علي مساحة فدان و23قيراط و5 أسهم، مؤكدًا إستمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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