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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:49 م
فولكر بيرتس
فولكر بيرتس
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وصل فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونتامس)، إلى الخرطوم لتقلد منصبه الخاص بتنفيذ القرار الأممي (2524).

وكان في استقبال بيرتس بمطار الخرطوم السفير عمر الشيخ، المنسق الوطني ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، إنابةً عن الحكومة السودانية.

ورحب المنسق الوطني السفير عمر الشيخ، برئيس البعثة، منوها بالثقة التي أولاها إياه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودعم الحكومة السودانية لعملية ترشيحه واعتماده ممثلا للأمين العام ورئيسًا لبعثة يونتامس.

وأعرب عن ثقته في تجارب ومؤهلات بيرتس لقيادة بعثة يونتامس، وتوظيفها في دعم قضايا الانتقال الشائكة بالسودان، وفقًا لأهداف البعثة الاستراتيجية التي طالبت وساهمت في وضعها الحكومة السودانية.

من جانبه، شكر فولكر بيرتس الحكومة السودانية، والمنسق الوطني عمر الشيخ على الاستقبال الرسمي، معربا عن تطلعه لانطلاقة العمل الرسمي لبعثة يونتامس، وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول مجالات عمل البعثة، وذلك بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع كافة مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة.

ومن المقرر أن يباشر رئيس بعثة يونتامس أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا.

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