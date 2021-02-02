حبس 3 أجبروا «سمسار» بالتوقيع على ايصالات أمانة في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على سمسار وتتقيد وإجباره على توقيع وصلات أمانة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ع.م"، "ي.ع"، "أ. م"، أقروا بارتكابهم واقعة التعدي بالضرب على المجنى عليه باستخدام اله حادة وتقييده وإجباره على توقيع وصلات أمانة.وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه " سمسار" حصل منه على مبلغ 20 ألف جنيه، لمساعدته في شراء شقتين في إحدى الأبراج السكنية بمدينة السلام، وفور حصوله على الأموال اختفى ورفض إرجاع المبلغ الذى حصل عليه.و أضاف المتهم بعد ملاحقته لمدة شهر ونصف أنكر حصوله على المبلغ، قررت الاستعانة بباقي المتهمين للتعدي على المجني عليه واجباره على توقيع وصلات أمانة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع وصلات أمانة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.