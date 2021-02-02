الأنبا بسادة: الألحان التي تُردد بالكنائس يجب أن تعتمد من المجمع

قال الأنبا بسادة، مطران إخميم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن القمص ابرام الأبنوبي -وهو أحد رهبان دير الشهيد مارمينا بأبنوب بأسيوط المهتمين بعلوم الألحان القبطية، بذل مجهودًا كبيرًا فيما يتعلق بلحن أو إهثو.وأضاف الأنبا بسادة، في تصريحات له، أن هذا النوع من الألحان يُحفظ كتراث محلي في معهد الدراسات القبطية، مع الاحتفاظ بالمرجع الأصلي للحن.وأوضح أن الألحان التي تُقال بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يجب أن تحصل أولًا على اعتماد لجنة الألحان -وهى لجنة منبثقة عن مجمع مطرانة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.وأشار إلى أنه يتم تسجيل تلك الألحان من قبل معهد الدراسات القبطية كمراجع بعد ذلك لتلك الألحان.