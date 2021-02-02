أبرزها الجيوب أسفل العينين.. 4 علامات تدل على إجهاد البشرة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:57 م
سلمى بدرطباعة
يتعرض الكثير من الناس إلى الإجهاد بشكل يومي بسبب الظروف المحيطة بهم أو الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها، ويؤثر كل ذلك على مظهرهم العام وشكل بشرتهم، ويؤدي إلى أضرار كبيرة على البشرة وظهور بعض الشوائب والمشاكل الجلدية.
إليك أبرز مشاكل البشرة الناتجة عن الضغوط والإجهاد
◄ الجيوب أسفل العينين:
الانتفاخ أسفل العينين وظهور الجيوب والهالات السوداء حول العيون، من أكبر العلامات التى تدل على الإجهاد الكبير.
◄ إحمرار البشرة:
أكثر علامة تدل على الإجهاد هو إحمرار البشرة لأن التوتر يؤثر على ضغط الدم، ويسبب ارتفاعه بشكل كبير مما ينعكس على لون الجلد.
◄ جفاف البشرة:
يؤدي الإجهاد إلى جفاف البشرة بسبب سوء التغذية، أو تناول الأطعمة غير الصحية، وإهمال شرب الماء وتناول السكريات والمشروبات الغازية والغنية بالكافيين بكثرة وإهمال ترطيب البشرة.
◄ ظهور حب الشباب:
الإجهاد يؤدي بأصحاب البشرة الدهنية لظهور حب الشباب بكثرة، بسبب ارتفاع معدل هرمون الكورتيزول في الجسم، وزيادة إفرازات البشرة.
- ظهور التجاعيد:
يزداد احتمال ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة بسبب الإجهاد ولذلك يجب اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة واستعمال الكريمات المرطبة والمضادة للتجاعيد مع عمل تمرينات للوجه وتدليك مستمر للبشرة حتى تتحسن بها الدورة الدموية.
إليك أبرز مشاكل البشرة الناتجة عن الضغوط والإجهاد
◄ الجيوب أسفل العينين:
الانتفاخ أسفل العينين وظهور الجيوب والهالات السوداء حول العيون، من أكبر العلامات التى تدل على الإجهاد الكبير.
◄ إحمرار البشرة:
أكثر علامة تدل على الإجهاد هو إحمرار البشرة لأن التوتر يؤثر على ضغط الدم، ويسبب ارتفاعه بشكل كبير مما ينعكس على لون الجلد.
◄ جفاف البشرة:
يؤدي الإجهاد إلى جفاف البشرة بسبب سوء التغذية، أو تناول الأطعمة غير الصحية، وإهمال شرب الماء وتناول السكريات والمشروبات الغازية والغنية بالكافيين بكثرة وإهمال ترطيب البشرة.
◄ ظهور حب الشباب:
الإجهاد يؤدي بأصحاب البشرة الدهنية لظهور حب الشباب بكثرة، بسبب ارتفاع معدل هرمون الكورتيزول في الجسم، وزيادة إفرازات البشرة.
- ظهور التجاعيد:
يزداد احتمال ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة بسبب الإجهاد ولذلك يجب اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة واستعمال الكريمات المرطبة والمضادة للتجاعيد مع عمل تمرينات للوجه وتدليك مستمر للبشرة حتى تتحسن بها الدورة الدموية.