أبرزها الجيوب أسفل العينين.. 4 علامات تدل على إجهاد البشرة

◄ الجيوب أسفل العينين:



◄ إحمرار البشرة:



◄ جفاف البشرة:



◄ ظهور حب الشباب:



- ظهور التجاعيد:



يتعرض الكثير من الناس إلى الإجهاد بشكل يومي بسبب الظروف المحيطة بهم أو الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها، ويؤثر كل ذلك على مظهرهم العام وشكل بشرتهم، ويؤدي إلى أضرار كبيرة على البشرة وظهور بعض الشوائب والمشاكل الجلدية.إليك أبرز مشاكل البشرة الناتجة عن الضغوط والإجهادالانتفاخ أسفل العينين وظهور الجيوب والهالات السوداء حول العيون، من أكبر العلامات التى تدل على الإجهاد الكبير.أكثر علامة تدل على الإجهاد هو إحمرار البشرة لأن التوتر يؤثر على ضغط الدم، ويسبب ارتفاعه بشكل كبير مما ينعكس على لون الجلد.يؤدي الإجهاد إلى جفاف البشرة بسبب سوء التغذية، أو تناول الأطعمة غير الصحية، وإهمال شرب الماء وتناول السكريات والمشروبات الغازية والغنية بالكافيين بكثرة وإهمال ترطيب البشرة.الإجهاد يؤدي بأصحاب البشرة الدهنية لظهور حب الشباب بكثرة، بسبب ارتفاع معدل هرمون الكورتيزول في الجسم، وزيادة إفرازات البشرة.يزداد احتمال ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة بسبب الإجهاد ولذلك يجب اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة واستعمال الكريمات المرطبة والمضادة للتجاعيد مع عمل تمرينات للوجه وتدليك مستمر للبشرة حتى تتحسن بها الدورة الدموية.