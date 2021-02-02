«قوى عاملة كفر الشيخ»: التفتيش على 255 منشأة خلال يناير

قال علاء ناصف، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ113 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية.وأوضح «ناصف»، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضرًا للمنشآت المخالفة.