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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حياة كريمة».. 30 مليون جنيه للشرب والصرف بأسيوط والوادي الجديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:43 م
المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين
محمد إبراهيم
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كشف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن تدعيم أسطول معدات الشركة بـ 27 مولد ديزل ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية فى مرحلتيها الأولى والثانية، والتى أطلقتها القيادة السياسية، بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأشار في بيان للقابضة الأم، إلى أن المبادرة الرئاسية شملت مجالات، من ضمنها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المستوى المعيشى.

وأوضح أن المبادرة شملت توفير 27 مولدا بقدرات مختلفة، باعتماد مالى 26 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى.

وأضاف أيضا أنه تم الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد والصيانة وإعادة تأهيل مولد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي لتزداد طاقة المحطة إلى الضعف بعد ما كانت تعمل بطلمبة إلى طلمبتين بتكلفة إجمالية 3.8 مليون جنيهًا، مؤكدا على استمرارية مثل هذه الأعمال لتطوير الأداء فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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