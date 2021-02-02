محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء أعمال تطويره

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ اليوم، ميدان برج العرب القديم بعد الاانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر ٢٠٢٠، مشددا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الااستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب القديمة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب مع الكم الكبير من أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.هذا وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب"رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.