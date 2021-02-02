محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء أعمال تطويره

محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء أعمال تطويره
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:42 م
هبه عويضهطباعة
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ اليوم، ميدان برج العرب القديم بعد الاانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر ٢٠٢٠، مشددا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الااستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب القديمة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب مع الكم الكبير من أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.
هذا وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب"
رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.
هذا وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها، كما استمع الشريف إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: "أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب"
رافق المحافظ خلال التفقد، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.