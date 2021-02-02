الكرملين يصف ربط الاتحاد الأوروبي علاقاته مع روسيا بقضية نافالني بـ«الحماقة»

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يأمل ألا يرتكب الاتحاد الأوروبي "حماقة" بربط علاقاته بروسيا بمصير المعارض المسجون أليكسي نافالني.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأوروبي جوزف بوريل لموسكو "نامل ألا يرتكب أحد حماقة بربط مستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بنزيل سجن" بعدما نددت بروكسل بالقمع الذي يستهدف المعارض وانصاره.وأوضح "في حال كان (بوريل) يحمل رسالة صارمة فوزير خارجيتنا (سيرجي لافروف) سيرد بالصرامة نفسها".وطلب بوريل مقابلة نافالني الذي سجن عند عودته في 17 يناير من ألمانيا حيث خضع للعلاج ولفترة نقاهة بعد تعرضه للتسميم ويتهم المعارض الكرملين بالوقوف وراء تسميمه.