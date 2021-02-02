وزير القوى العاملة: تعيين 54 شابًا بكفر الشيخ خلال يناير

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، 54 شابًا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 571 شابًا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.