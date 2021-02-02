رفع 18 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بقرى المنيا (صور)

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة مكبرة بشوارع ومداخل القرى التابعة لها قامت خلالها برفع 18 طن من المخلفات والقمامة وذلك لخلق بيئة صحية جيدة ونظيفة للمواطنين في ظل مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وتابعت إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية حملات النظافة بقرية تلة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بـطرق (سكة تلة - مدخل المدينة ـ وعزبة الهيمة- وطريق المحيط ـ شارع المدارس )، مع استمرار العمل في باقي الشوارع داخل نطاق المركز والمدينة بمشاركة عمال وسائقين ومعدات الحملة الميكانيكية.وفي قرية نزلة حسين، تواصلت حملات النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بقرى الوحدة المحلية لنزلة حسين، حيث شملت الحملة بداية من منطقة ميدان نفرتيتي.وفي ذات السياق، تم رفع أكثر من 18 طنا من القمامة بقرية طوخ الخيل حيث بورشة عمل نظافة بمدخل القرية وأمام المقابر ومركز الشباب.