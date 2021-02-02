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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو العينين يطالب وزير الأوقاف بالاستثمار الأفضل لأموال الوقف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:40 م
أبو العينين
أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستثمار الأفضل لأموال الوقف وإعادة تقييمها واستثماراهان ووضع هدف واضح لها وكيفية توزيعها على الأنشطة المختلفة.

وقال أبوالعينين، في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف، أن رقم الوقف يصل إلى ترليون و87 مليار جنيه، مضيفا: "هذا الرقم يجب أن أحدد له هدف لقياس النجاح وعلينا الاهتمام بعلوم المستقبل والاهتمام بتطوير الفكر الحديث في إطار سياسات الدولة.

ودعا وكيل البرلمان لتسويق جهود الوزارة بلغة العصر الحديث، مضيفا: "لديكم قدرات أكثر وتسويق ذلك على المستوى العالمي ضرورة بما يدعم الاستثمار العالمي في الجامعات من دول العالم".

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