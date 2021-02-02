أبو العينين يطالب وزير الأوقاف بالاستثمار الأفضل لأموال الوقف

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستثمار الأفضل لأموال الوقف وإعادة تقييمها واستثماراهان ووضع هدف واضح لها وكيفية توزيعها على الأنشطة المختلفة.وقال أبوالعينين، في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف، أن رقم الوقف يصل إلى ترليون و87 مليار جنيه، مضيفا: "هذا الرقم يجب أن أحدد له هدف لقياس النجاح وعلينا الاهتمام بعلوم المستقبل والاهتمام بتطوير الفكر الحديث في إطار سياسات الدولة.ودعا وكيل البرلمان لتسويق جهود الوزارة بلغة العصر الحديث، مضيفا: "لديكم قدرات أكثر وتسويق ذلك على المستوى العالمي ضرورة بما يدعم الاستثمار العالمي في الجامعات من دول العالم".