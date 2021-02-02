انعقاد مؤتمر الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقد مؤتمر الأمن السيبراني للأصول الحيوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 1 و2 فبراير عبر الإنترنت، تحت شعار "رقمنة البنى التحتية الحيوية"والذي تنظمه "كيو چي ميديا" بالتعاون مع هيئات الاتصالات في هذه الدول.ويسلط المؤتمر الضوء على حماية الصناعات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التهديدات السيبرانية، كما سيناقش جميع جوانب أمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، مع التركيز على التحول الرقمي للبنى التحتية الحيوية.وسيجمع المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء في الصناعة وأكثر من 100 من قادة أمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية لمدة يومين لتوليد الأفكار والرؤى والتخطيط الاستراتيجي وتبادل المعرفة والخبرة، أيضًا للتواصل والتعلّم والتعاون من أجل تحقيق المرونة السيبرانية.وتتضمن أجندة المؤتمر عدد من الندوات وجلسات دراسة الحالة وحلقات نقاش واجتماعات، يستضيفها هيئات رائدة في مختلف الصناعات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا بالإضافة إلى عدة محاضرات يلقيها خبراء بارزون والذين سيقومون بتقييم أفضل الممارسات وأُطر الصناعة وتحليل الاتجاهات الحالية ومستقبل الأمن السيبراني في المنطقة.هذا وتشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر: بناء المرونة السيبرانية للبنية التحتية الحيوية للمعلومات في عالم مترابط، تنظيم الأمن وإدارة المخاطر في بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية المتقاربة، تجاوز أنظمة الأمن التقليدية، اختيار التكنولوجيا المناسبة لأمن التكنولوجيا التشغيلية، بناء جدار حماية بشري فعّال، الذكاء الاصطناعي في حماية البنية التحتية الحيوية.