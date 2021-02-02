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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:39 م
فريق الملاكمة بأسيو
فريق الملاكمة بأسيو
أسيوط - محمد أبو شادي:
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اختتمت فعاليات بطولتي منطقة أسيوط للملاكمة مواليد 2007، والبطولة التجريبية لمواليد 2008 لتأهليهم لبطولة الجمهورية العام القادم، واللتين أقيمتا على أرض نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بأسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وأشار الكابتن خالد إسماعيل عثمان، مدير نادي المهندسين، وأمين صندوق منطقة أسيوط للملاكمة، إلى أن البطولتين شارك فيهما 60 لاعبًا بأوزان مختلفة، ينتمون للعديد من الأندية منهم نادي المؤسسة العسكرية، ومركز شباب أبنوب بأسيوط.

وأوضح المهندس أحمد محمد خليل، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين، ورئيس منطقة الملاكمة بأسيوط إن البطولتان شهدتا تألق الكثير من اللاعبين الذين حصلوا على إعجاب لجنة التحكيم والإشادة من الحضور، وتم تكريم اللاعبين الفائزين ومنحهم شهادات التقدير.

وأضاف "خليل" أن منطقة أسيوط للملاكمة تستعد لتنظيم عدة لقاءات ودية مع مناطق أخرى بالجمهورية، كما إنها تستعد لتنظيم بطولة منطقة لجميع المراحل وذلك خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى عقد دورات في طرق وقوانين التحكيم وأساليب التدريب، وذلك من خلال الاستعانة بكفاءات من الاتحاد المصري للملاكمة.

وأشاد مجدي عبد الفضيل عضو إتحاد الملاكمة، بدور منطقة أسيوط للملاكمة، وما تقوم به من مجهودات لنشر اللعبة، وتنظيم العديد من البطولات الهامة، لافتًا إلى أن المنطقة استضافت أقوى بطولة جمهورية، وهي بطولة الدرجة الأولى بالصالة المغطاة بالاربعين وكان للمؤسسة العسكرية دورًا كبيرًا في تنظيم البطولة واستضافت الحكام والمدربين واللاعبين، متمنيًا دوام التوفيق للقائمين على منطقة أسيوط للملاكمة.

ولفت العميد أحمد محمد عبد القادر، قائد أول المؤسسة العسكرية، وأحد أبطال مصر الدوليين، والذي ينتمي لعائلة بالإسكندرية ذات تاريخ عريق في لعبة الملاكمة وتضم الكثير ممن مثلوا مصر عالميًا، إلى أن المؤسسة قدمت كافة الاحتياجات الخاصة لنجاح البطولتين، وحسن تنظيمهما، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بالمؤسسة العسكرية ومنطقة أسيوط للملاكمة، وتكون حافزًا نحو تنظيم المزيد من البطولات الكبرى، مقدمًا التهنئة للاعبين الفائزين ومعربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين الفائزين على
حصد المزيد من البطولات، ومتمنيًا لهم مستقبل مشرق لرفع اسم مصر عاليًا.

وأقيمت البطولة بحضور العميد أحمد محمد عبد القادر، والمهندس أحمد محمد خليل، ومجدي عبد الفضيل، والكابتن خالد إسماعيل، وأحمد جمال سيد المدير التنفيذي للمنطقة، وأسر وأصدقاء اللاعبين.

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