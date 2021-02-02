برلماني: وزارة الأوقاف تسمح لوافدين ببناء مساجد تنشر الفكر المتطرف

قال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، إن هناك فسادا كبيرا في هيئة الأوقاف ويملك أوراقا تدل عليه، مضيفا أن ووزير الأوقاف حضر إلى البرلمان لعرض رؤى وكتب، في حين لم يرى شيئا على أرض الواقع، وكأنه جاء للترويج لهذه الكتب، على حد قوله.وأضاف هاشم في تعقيبه على كلمة وزير الأوقاف بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الوزير استعرض عددا من الأرقام لبناء المساجد، وظهر أن جميعها بنيت بالجهودج الذاتية، وجميعها تكاد تهدم فأين الوزراة من هذه المعضلة.وتابع، أن الوزارة تسمح لوافدين من الخارج ببناء المساجد تدرس الفكر المتطرف، متسائلا عن دورها في تعيين خريجي الأزهر، فمنذ 10 سنوات لم يتم تعيين خطيب واحد ليزداد الفساد ويكثر الشهداء.