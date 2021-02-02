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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علي جمعة يطالب بنظام جديد لتدريب الأئمة واهتمام «خارج الصندوق» بالمساجد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:51 م
علي جمعة
علي جمعة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بنظام جديد لتدريب الأئمة، موضحًا أن العدد المطلوب أكبر بكثير مما يتم توفيره، وعلينا السعي لزيادة العدد بما يتناسب مع الاحتياجات، داعيًا للاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام، وأن يتم التعامل معه "خارج الصندوق".

وأضاف جمعة، في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "المساجد ما زالت في حاجة إلى مزيد من النظافة، وأعلم أن هناك ملايين تنفق في هذا المجال وعلى المعنيين بهذا الغرض، لكن عليهم أن يقوموا بدورهم، فنرجو من وزارة الأوقاف الاهتمام بهذا الجانب لأنه يمثل مظهرًا حضاريًا تامًا، والقضية تحتاج فكرًا خارج الصندوق".

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