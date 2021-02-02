أسعار المستهلكين في فرنسا ترتفع في يناير بأعلى وتيرة في 6 أشهر
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:38 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسى "إنسي" اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين الفرنسيين بأسرع وتيرة في ستة أشهر في يناير.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في يناير بعد أن ظلت ثابتة في ديسمبر.
وتمثل هذه أعلى وتيرة زيادة منذ يوليو، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 %.
وجاء ارتفاع التضخم متأثرا بارتفاع أسعار الخدمات وأسعار التبغ، إلى جانب تعافي أسعار السلع المصنعة مع بداية خصومات الشتاء.
وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 9ر0%، وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 12.7%، وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.9%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو نفس المعدل المسجل في ديسمبر ونوفمبر.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في يناير بعد أن ظلت ثابتة في ديسمبر.
وتمثل هذه أعلى وتيرة زيادة منذ يوليو، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 %.
وجاء ارتفاع التضخم متأثرا بارتفاع أسعار الخدمات وأسعار التبغ، إلى جانب تعافي أسعار السلع المصنعة مع بداية خصومات الشتاء.
وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 9ر0%، وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 12.7%، وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.9%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو نفس المعدل المسجل في ديسمبر ونوفمبر.