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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان»: متابعة يومية للربط الإلكتروني بالقوى العاملة في المحافظات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:37 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، بضرورة متابعة إنشاء قواعد البيانات لكافة أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة، بحيث يتسنى رقابة ومتابعة العمل بشكل لحظي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة لبحث آليات تطوير العمل ومتابعة الربط الإلكتروني لكافة تخصصات الوزارة.

وأشار الوزير، إلى أهمية تعظيم الدور الرقابي للإدارات المركزية على مثيلاتها في المديريات، طبقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، والذي يلزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفني الكامل على الإدارات النظيرة بالمديريات.

وشدد سعفان، على أهمية المتابعة اليومية لعمل المديريات من خلال تلك القواعد وتحليل بياناتها لتحويلها إلى نتائج ومعلومات تسهم في وضع الخطط الملائمة لتطوير العمل في كل المجالات، مما يتيح آلية لمتابعة كافة أعمال المديريات، وتحديد أوجه النقص والمعوقات للعمل على حلها.

وكلف الوزير رؤساء الإدارات المركزية بتقديم تقرير أوائل شهر مارس بنتائج متابعة كل إدارة على حدا، وموقف كل المديريات في كافة الملفات، للارتقاء بمنظومة العمل، فضلا عن العمل بشكل متناغم.

حضر الاجتماع، خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطي، وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات، وأشرف مرزوق معاون الوزير.

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