الكنيسة الأرثوذكسية: 36 يومًا تفصلنا على صناعة زيت الميرون المقدس

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يفضل الكنيسة القبطية عن الموعد المحدد لصناعة الميرون المقدس، 36 يومًا.وفي السياق ذاته، دشن مركز الكنيسة الإعلامي، حملة برئاسة القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حملة يومية للتنبيه عن عدد الايام المتبقية على صناعة الميرون، إضافة لإطلاق قول من أقوال الاباء القديسين بالكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.