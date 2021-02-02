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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس السوري يوجه بتسديد قروض جرحى العمليات الحربية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:34 م
بشار الأسد
بشار الأسد
أ ش أ
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ذكر التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد أمر بتسديد ديوان جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.

وأضاف التلفزيون السوري - نقلا عن مصدر بالرئاسة - أن جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020 سيتم تسديدها بالكامل.

ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات من الليرة سورية.

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