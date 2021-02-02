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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:32 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل "إسماعيل.م.ش"، والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة - إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها، والتى أفادت أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا.

وأشار إلي أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية، ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.

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