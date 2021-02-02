الصحة العمانية: 134 ألفا و685 حالة إجمالي الإصابات بكورونا

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 134 ألفًا و685 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 1532 حالة بنسبة 14ر1%، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 127 ألفًا و54 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر94%.