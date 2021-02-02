الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في تلعفر

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء، القبض على أحد عناصر ما تسمى بفرقة الفرقان الإرهابية في تلعفر بمحافظة نينوى.وقالت المديرية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع فصيل استطلاع وعناصر استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 73 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المنتمين لما تسمى فرقة الفرقان الإرهابية والمكنى (أبو عمر) في قرية العاشق التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى"، مشيرا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".