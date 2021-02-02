«شعبة الخضر والفاكهة»: انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 %

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أنه لاتوجد بيانات للإنتاج والاستهلاك والتصدير والاكتفاء الذاتي لضبط منظومة التسويق، وكذا توفير مستلزمات انتاج محلية من بذور ومبيدات وأسمدة ومعدات من أجل تقليل التكلفة على المزارعين والمنتجين، وان توفر الدولة معارض محلية ودولية زراعية لتسويق المنتجات والسلع من جانب وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة بما ينعكس على الإنتاج الزراعي.وقال" نجيب" في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار الخضر انخفضت بنسبة 40% خاصة البطاطس والطماطم بينما انخفضت باقي اسعار الخضر والفاكهة من 25%الى 30%، كما انخفضت أسعار البرتقال والرمان والجوافة بنسبة من 15الى20% عن العام الماضي خلال نفس الفترة، وأن باقي الفواكه مستقرة لافتا الى ان الموالح تحقق هامش ربح للمزارعين رغم الزيادة في المعروض.وطالب نجيب " بالتعاقد مع المزارعين مباشرأ او توفير وتصنيع للمنتج لعمل قيمة مضافة للخضر والفاكهة بدلا من انخفاض اسعارها وحتى يتم تصديرة ابيعها في السوق المحلي مصنعة مشيرا الى ان مصر لاتستور سوى كميات محدودة من الثوم والتفاح، مشيرا الى انه لابد من عدم تضرر المنتج والمزارع حتى لايعزف عن الزراعة والاتجاه للتصنيع الغذائي خاصة للبطاطس والطماطم.