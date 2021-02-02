الصحة: توافر الأكسجين في المستشفيات

عرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف توفير الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات في ظل جائحة كورونا.وأكدت توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حاليًا، بالإضافة إلى مخزون احتياطي، موجهة الشكر إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وجميع المصنعين الذين أسهموا بجهودهم في حل هذه المشكلة.