«الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية المهارات الحياتية ببني سويف

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا لتنمية المهارات الحياتية، في المنطقة التكنولوجية ببني سويف، في الفترة من 26 يناير إلى 2 فبراير، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، شارك في المستوى الأول من البرنامج التدريبي 23 طالب من كليات الهندسة.ويأتي البرنامج في إطار مشروع تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية" ومبادرة «طور وغير»، وفي ضوء التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة واحات السيليكون، كما يأتي انطلاقًا من حرص الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية على المساهمة في تمكين فئات المجتمع المصري وتأهيلها في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعدادها للتحول الرقمي، ضمن استراتيجية "مصر الرقمية".وتم تنفيذ البرنامج بناء على نموذج متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف، من خلال أنشطة مشروع «طور وغير»؛ بهدف إتاحة فرص حقيقية تسهم في تحقيق أهداف المتدربين ومساعدتهم على فهم سوق العمل بشكل جيد، عن طريق توفير خدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي ومساعدة الشباب للتخطيط لمستقبلهم المهني.جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع في المناطق التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب وأسيوط وبني سويف ومدينة السادات، وذلك لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية على اختراق أسواق خارجية جديدة وتشجيعها على تصدير منتجاتها وخدماتها التكنولوجية إلى مختلف الجهات.